TASS * «PROTESTE A TEL AVIV, MIGLIAIA DI ISRAELIANI CHIEDONO IL RILASCIO DEGLI OSTAGGI» (VIDEO)

12.18 - lunedì 18 agosto 2025

La situazione a Tel Aviv vede migliaia di israeliani manifestare chiedendo che il governo israeliano concluda un accordo per il rilascio degli ostaggi. La protesta ha attirato molta attenzione e richiama l’urgenza della questione. Il video è fornito da TASS e Reuters.

The situation in Tel Aviv where thousands of Israelis earlier staged protests demanding that the Israeli government conclude an agreement on the release of the hostages. Video: TASS/ReutersASS/Reuters