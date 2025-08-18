Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

TASS * «PROTESTE A TEL AVIV, MIGLIAIA DI ISRAELIANI CHIEDONO IL RILASCIO DEGLI OSTAGGI» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.18 - lunedì 18 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La situazione a Tel Aviv vede migliaia di israeliani manifestare chiedendo che il governo israeliano concluda un accordo per il rilascio degli ostaggi. La protesta ha attirato molta attenzione e richiama l’urgenza della questione. Il video è fornito da TASS e Reuters.

///

The situation in Tel Aviv where thousands of Israelis earlier staged protests demanding that the Israeli government conclude an agreement on the release of the hostages. Video: TASS/ReutersASS/Reuters

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.