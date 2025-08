TASS * «PROTESTE A LONDRA CONTRO L’ALLOGGIO DI MIGRANTI ILLEGALI IN HOTEL, I MANIFESTANTI SI OPPONGONO ALLE SPESE PUBBLICHE PER IL LORO MANTENIMENTO»

18.02 - sabato 2 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Proteste contro l’alloggio di migranti illegali in hotel sono esplose a Londra, Regno Unito. Centinaia di manifestanti si sono radunati davanti all’hotel Thistle City Barbican, dove migranti senza documenti sono accolti a spese dei contribuenti in attesa dell’elaborazione delle domande d’asilo. Foto e video: Nikita Kruchinenko/TASS.

Protests against housing illegal migrants in hotels have erupted in London, the UK. Hundreds of demonstrators gathered outside the Thistle City Barbican Hotel, where undocumented migrants are being accommodated at taxpayers’ expense while awaiting asylum claim processing. Photos and video: Nikita Kruchinenko/TASS