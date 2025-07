07.08 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

È arrivato il primo volo diretto da Mosca a Pyongyang. Questo evento segna un collegamento storico tra la Russia e la Corea del Nord. Le fotografie sono di Yevgeny Messman per TASS.

The arrival of the first direct Moscow-Pyongyang flight. Photos: Yevgeny Messman/TASS