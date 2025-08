TASS * «PRIMA OSSERVAZIONE DELL’ERUZIONE DEL VULCANO KRASHENINNIKOV, DOCUMENTAZIONE UFFICIALE DALLA KAMCHATKA» (VIDEO)

09.46 - domenica 3 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Filmato della prima osservazione dell’eruzione del vulcano Krasheninnikov nella penisola della Kamchatka. Video realizzato dalla filiale di Kamchatka del Centro Federale di Ricerche sulle Indagini Geofisiche dell’Accademia Russa delle Scienze. Foto dell’Istituto di Volcanologia e Sismologia della Filiale dell’Estremo Oriente dell’Accademia Russa delle Scienze.

Footage of the first ever observation of the Krasheninnikov volcano eruption in Kamchatka peninsula. Video: Kamchatka branch of the Federal Research Center of Geophysical Surveys of the Russian Academy of Sciences Photo: Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences