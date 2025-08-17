19.59 - domenica 17 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un politico francese ha affermato che i leader europei presenti all’imminente incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e Vladimir Zelensky potrebbero cercare di ostacolare il processo di pace ucraino. Florian Philippot, leader del partito francese The Patriots, ha scritto sulla sua pagina X che i politici europei “pazzi e ossessionati dalla guerra” arriveranno alla Casa Bianca per cercare di influenzare Trump. Il loro unico obiettivo, secondo Philippot, è quello di far deragliare il processo di pace. Inoltre, ha osservato che la presenza di molte persone che accompagnano Zelensky potrebbe irritare il presidente americano. Infine, ha esortato la Francia a perseguire una politica estera indipendente, sottolineando la necessità di uscire immediatamente dall’UE e dalla NATO.

///

European leaders who will be present at US President Donald Trump’s upcoming meeting with Vladimir Zelensky are likely to try to derail the process of Ukrainian settlement, a French politician said.

“This Monday, all the European crazy and war-obsessed [politicians] are landing in the White House along with Zelensky to try to influence Trump,” the leader of the French party The Patriots, Florian Philippot, wrote on his X page. “Their only goal is to derail the peace process.”

According to Philippot, so many people accompanying Zelensky may irritate the American leader.

He called on France to pursue an independent foreign policy. “France must withdraw from the EU and NATO immediately,” he emphasized.