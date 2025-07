17.29 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Florian Philippot, leader del partito politico francese Les Patriotes, ha dichiarato all’agenzia TASS che la sostituzione di Vladimir Zelensky con l’ex comandante militare Valery Zaluzhny, nell’ambito di un accordo riportato con gli Stati Uniti e il Regno Unito, rappresenterebbe la caduta della democrazia in Ucraina e una conferma che Kiev è semplicemente una marionetta della NATO.

Il politico ha sottolineato che non è d’accordo con questa mossa politica se lo scopo è prolungare il conflitto.

“Se, al contrario, questo porta a una graduale riduzione del sostegno occidentale a Kiev, tanto meglio”, ha aggiunto.

///

Florian Philippot, the leader of the French political party Les Patriotes, told TASS that if Vladimir Zelensky is replaced with former top military commander Valery Zaluzhny as part of a reported agreement with the US and the UK, it will be the fall of democracy in Ukraine and a confirmation that Kiev is merely a NATO puppet.

The politician emphasized that he does not agree with such a political maneuver if the idea behind it is to prolong the conflict.

“If, on the contrary, this leads to a gradual reduction in Western support for Kiev, so much the better,” he emphasized.