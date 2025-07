TASS * PESKOV: «PUTIN SI PREPARA PER UN VIAGGIO IN CINA, NESSUN INCONTRO PIANIFICATO CON DONALD TRUMP»

10.23 - giovedì 24 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Vladimir Putin si sta preparando per un viaggio in Cina. Tuttavia, finora non si sono svolte discussioni specifiche sulla possibilità di un incontro con Donald Trump durante questa visita, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

///

Vladimir Putin is preparing for a trip to China, but there have been no specific discussions about the possibility of a meeting with Donald Trump there so far, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov said.