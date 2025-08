TASS * PESKOV: «PUTIN HA TELEFONATO A NETANYAHU»

16.34 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Vladimir Putin ha tenuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. In precedenza, il Cremlino aveva informato di una chiamata telefonica internazionale nel programma del presidente russo.

Vladimir Putin has held a phone conversation with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov told journalists. Earlier, the Kremlin informed of an international phone call in the Russian president’s schedule.