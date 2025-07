11.31 - mercoledì 16 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato ai giornalisti che il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump attualmente non hanno alcuna chiamata programmata, ma potrebbe essere organizzata rapidamente. Il Cremlino ribadisce la validità di tutte le disposizioni della dottrina nucleare della Russia, compresa la responsabilità delle potenze nucleari per l’incitamento degli stati non nucleari. L’Europa sta spendendo enormi somme per prolungare la guerra. La Russia fa appello a tutti i partner affinché facciano pressione su Kiev per tenere un prossimo ciclo di colloqui diretti con Mosca. Gli europei mostrano un atteggiamento militarista furioso nei confronti della Russia. La consegna di armi occidentali a Kiev continuerà, solo che ora alcuni europei saranno quelli a pagarle. Il Cremlino spera che gli europei abbiano ancora qualche residuo di buon senso nel rifiutare di fornire alcune armi a Kiev. Mosca segue da vicino la discussione sulla fornitura di armi a lungo raggio al regime di Kiev e monitora tutti i rapporti in merito.

///

❗️Key takeaways from Kremlin Spokesman Dmitry Peskov’s statements to reporters: ▪️ Russian President Vladimir Putin and his US counterpart Donald Trump currently have no call planned, but one could be arranged swiftly ▪️ The Kremlin reiterates the validity of all provisions of Russia’s nuclear doctrine, including nuclear powers’ responsibility for inciting non-nuclear states ▪️ Europe is spending vast sums to prolong the war ▪️ Russia is appealing to all partners to pressure Kiev into holding a next round of direct talks with Moscow ▪️ Europeans display a rabid militarist attitude toward Russia ▪️ Western arms deliveries to Kiev will continue, only now some Europeans will be the ones paying for them ▪️ The Kremlin hopes Europeans still have some remnants of common sense in refusing to supply some weapons to Kiev ▪️ Moscow is closely following the discussion about supplying the Kiev regime with long-range weapons and tracking all reports on the matter