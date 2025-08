12.23 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che la Russia si ritiene autorizzata a prendere qualsiasi misura rilevante sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio, essendo ora libera da restrizioni, ma non sono previsti dettagli a causa della natura sensibile e riservata delle questioni di difesa. La Russia ha preso atto delle minacce statunitensi contro l’India e non le considera legittime in quanto gli stati sovrani hanno il diritto di scegliere autonomamente i propri partner commerciali e di cooperazione economica. Il regime ucraino sta cadendo negli estremi nella sua lotta contro i monumenti storici che segnano il passato del paese, superando perfino l’Europa, il che non dipinge Kiev in una luce positiva. La sentenza del tribunale contro Evghenia Gutsul, leader della regione autonoma moldava di Gagauzia, è un esempio di decisione politicamente motivata e le autorità moldave stanno reprimendo l’opposizione, privando il paese del diritto di votare per chi sostengono.

///

Key takeaways from statements by Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov, August 5:

▪️ Russia feels entitled to take any relevant measures on the deployment of intermediate- and shorter-range missiles, as it is now not restricted by anything but no details should be anticipated due to the sensitive and confidential nature of defense matters

▪️ Russia has taken note of US threats against India, and it does not consider them legitimate as sovereign countries have the right to pick their partners in trade and economic cooperation on their own

▪️ The Ukrainian regime is falling into extremes in its fight against historic monuments marking the country’s past, surpassing even Europe, which does not paint Kiev in a positive light

▪️ The court sentence in the case against Evghenia Gutsul, the leader of Moldova’s autonomous region of Gagauzia, is an example of a politically motivated decision and the Moldovan authorities suppressing opposition, depriving the country of the right to vote for those they support