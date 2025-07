TASS * «PECHINO BLOCCA IL COMMERCIO DI MATTONI DELLA GRANDE MURAGLIA, COPPIA VENDE OLTRE 100 PEZZI A 14 DOLLARI CIASCUNO» (VIDEO)

12.16 - giovedì 24 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Pechino ha interrotto il commercio di mattoni provenienti dalla Grande Muraglia cinese, secondo il sito di notizie Guancha. Una coppia sposata è riuscita a vendere oltre 100 pezzi a 14 dollari l’uno. Il video è di Artyom Ivanov/TASS.

///

Beijing has disrupted the trade of bricks from the Great Wall of China, according to the Guancha news website. A married couple managed to sell over 100 pieces at $14 each. Video: Artyom Ivanov/TASS