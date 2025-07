TASS * PAKISTAN: «LE PIOGGE MONSONICHE CAUSANO 279 MORTI E 676 FERITI» (VIDEO)

10.33 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le piogge monsoniche hanno causato la morte di 279 persone e il ferimento di altre 676 in tutto il Pakistan, ha riferito l’Autorità nazionale per la gestione dei disastri del paese. Il video è fornito da TASS, Reuters e Anadolu Agency.

///

Monsoon rains have caused the deaths of 279 people and left 676 others injured across Pakistan, the country’s National Disaster Management Authority reported.

Video: TASS/Reuters/Anadolu Agency