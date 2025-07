TASS * ORBAN: «IL TEMPO NON È DALLA PARTE DELL’UCRAINA, ERA VERO UN ANNO FA ED È VERO ORA»

11.46 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il tempo rimane sfavorevole per l’Ucraina, mentre continua a perdere terreno nel conflitto con la Russia e resiste ostinatamente inutilmente, sperando di vincere sul campo di battaglia, ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban.

“Il tempo non è dalla parte dell’Ucraina. Era vero un anno fa, ed è vero ora,” ha detto il leader ungherese durante un programma mattutino su Radio Kossuth, ricordando la sua visita a Kiev nel luglio 2024, dove ha offerto la sua mediazione per un accordo pacifico.

“Un anno fa, le condizioni per un cessate il fuoco erano molto più favorevoli. Raggiungere la pace con la Russia ora è più difficile,” ha aggiunto.

///

Time remains unfavorable for Ukraine, as it continues to lose ground in the conflict with Russia and stubbornly holds out in vain, hoping to win on the battlefield, Hungarian Prime Minister Viktor Orban said.

“Time is not on the side of Ukraine. That was true a year ago, and it is true now,” the Hungarian leader said during a morning program on Radio Kossuth, recalling his July 2024 visit to Kiev, where he offered to mediate a peaceful settlement.

“A year ago, the conditions for a ceasefire were much more favorable. Achieving peace with Russia is now more difficult,” he added.