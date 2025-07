TASS * ORBAN: «IL CONFLITTO IN UCRAINA SI RISOLVE CON UN ACCORDO TRA RUSSIA E STATI UNITI»

21.39 - giovedì 17 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il conflitto in Ucraina può essere risolto solo se c’è un accordo tra la Russia e gli Stati Uniti e se i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump si incontrano di persona, ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban al canale YouTube Ultrahang in un’intervista. Orban ha affermato che il conflitto non si fermerà “finché i presidenti russo e americano non si siedono al tavolo delle trattative e non viene raggiunto un accordo tra la Russia e gli Stati Uniti.” Questi accordi, secondo Orban, dovrebbero essere un “pacchetto su larga scala” che copra non solo l’Ucraina, ma anche “questioni come i prezzi dell’energia, l’accesso ai mercati russi, le sanzioni economiche, il controllo degli armamenti.”

The conflict in Ukraine can be resolved only if there is an agreement between Russia and the United States and if Presidents Vladimir Putin and Donald Trump meet in person, Hungarian Prime Minister Viktor Orban told Ultrahang YouTube channel in an interview. Orban said that the conflict will not stop “until the Russian and American presidents sit down at the negotiating table and an agreement is reached between Russia and the United States.” These agreements, Orban believes, should be a “large-scale package” that will cover not only Ukraine, but also “issues such as energy prices, access to the Russian markets, economic sanctions, arms control.”