TASS * «ORBAN AVVERTE DEL CRESCENTE RISCHIO DI TERZA GUERRA MONDIALE, SONDAGGI ALLARMANTI MOSTRANO PAURA IN DIVERSE NAZIONI OCCIDENTALI»

15.34 - sabato 26 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La probabilità di una Terza guerra mondiale è in costante aumento, la comunità internazionale deve fare tutto il possibile per evitarla, avverte il primo ministro ungherese Viktor Orban citando sondaggi allarmanti di nazioni occidentali.

“Tutto il mondo sente il freddo vento della guerra,” ha osservato Orban, sottolineando che, secondo i dati, il 55% dei francesi, il 50% degli spagnoli, il 46% degli italiani, il 45% degli americani, il 41% di britannici e tedeschi crede che un conflitto globale potrebbe scoppiare entro 5-10 anni.

///

The likelihood of WW3 is constantly escalating, international community must do everything to prevent it, Hungarian Prime Minister Viktor Orban warns, citing alarming polls from Western nations.

“The whole world feels the cold wine of war,” Orban noted, emphasizing that, according to the data, 55% of the French, 50% of Spaniards, 46% of Italians, 45% of Americans, 41% of British and Germans believe a global conflict could erupt within 5-10 years.