TASS * «OPERATORI DRONI RUSSI COLPISCONO 18 VOLTE I DRONI VELIVOLI RADIOCOMANDATI YAGA UCRAINI, IL MINISTERO DELLA DIFESA CONFERMA» (VIDEO)

21.41 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli operatori di droni del Centro Rubicon per le Tecnologie Avanzate Senza Equipaggio della Russia hanno colpito i droni Baba Yaga dell’Ucraina 18 volte, ha dichiarato il Ministero della Difesa. Il video è stato diffuso dal Ministero della Difesa russo e dall’agenzia TASS.

///

▶️ Drone operators from Russia’s Rubicon Center of Advanced Unmanned Technologies hit Ukrainian Baba Yaga drones 18 times, the Defense Ministry said. Video: Russian Defense Ministry/TASS