TASS * «OLTRE 40 DRONI UCRAINI ABBATTUTI IN DIVERSE REGIONI»

07.06 - giovedì 14 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Più di 40 droni ucraini sono stati abbattuti sopra diverse regioni della Russia, il Mar d’Azov e il Mar Nero durante la scorsa notte, ha dichiarato il ministero della difesa russo. Dalle 20:00 ora di Mosca (17:00 GMT) del 13 agosto alle 7:00 ora di Mosca (4:00 GMT) del 14 agosto, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 44 veicoli aerei senza pilota ucraini a ala fissa: 14 sopra il Mar Nero, nove nella regione di Volgograd, sette in Crimea, sette nella regione di Rostov, quattro nella regione di Krasnodar, due nella regione di Belgorod e uno sopra il Mar d’Azov.

///

More than 40 Ukrainian drones were shot down over several Russian regions, the Azov and Black Seas during the past night, the Russian defense ministry said. “From 8:00 p.m. Moscow time (5:00 p.m. GMT) on August 13 to 7:00 a.m. Moscow time (4:00 a.m. GMT) on August 14, Russian air defense systems intercepted and destroyed 44 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: 14 over the Black Sea, nine over the Volgograd Region, seven over Crimea, seven over the Rostov Region, four over the Krasnodar Region, two over the Belgorod Region, and one over the Azov Sea,” it said.