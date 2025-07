TASS * NETANYAHU: «ISRAELE E GLI STATI UNITI VALUTANO OPZIONI ALTERNATIVE PER LIBERARE OSTAGGI A GAZA, CONFERMATO IL RUOLO DI HAMAS COME OSTACOLO ALLE TRATTATIVE»

17.08 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Israele, insieme agli Stati Uniti, sta considerando “opzioni alternative” per garantire il ritorno degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, ha dichiarato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu commentando i progressi delle trattative su un nuovo accordo di scambio.

Ha inoltre sottolineato di concordare con la valutazione precedentemente espressa dall’Inviato Speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, che ha spiegato la decisione degli Stati Uniti di ritirare i negoziatori da Doha.

Secondo Witkoff, la posizione dei radicali indica chiaramente “una mancanza di volontà di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza.”

“L’Inviato Speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff ha ragione. Hamas è l’ostacolo a un accordo per il rilascio degli ostaggi,” ha scritto Netanyahu su X.

///

Israel, together with the US, is considering “alternative options” for securing the return of hostages held in the Gaza Strip, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said while commenting on the progress of negotiations on a new exchange deal.

He also noted that he agreed with the assessment previously made by US Special Envoy Steve Witkoff, who explained the US decision to withdraw negotiators from Doha. According to Witkoff, the radicals’ position clearly indicates “a lack of desire to achieve a ceasefire in Gaza.”

“Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff got it right. Hamas is the obstacle to a hostage release deal,” Netanyahu said on X.