11.19 - domenica 3 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le navi delle marine militari della Russia e della Cina sono entrate nel Mar del Giappone per svolgere la parte pratica delle esercitazioni russo-cinesi, ha riferito il servizio stampa della Flotta del Pacifico russa. Le navi della Marina russa e della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese sono salpate da Vladivostok per condurre la parte pratica delle esercitazioni navali congiunte Joint Sea 2025, si legge nella dichiarazione.

Ships from the Russian and Chinese navies have entered the Sea of Japan to conduct the practical part of the Russian-Chinese exercises, the press service of the Russian Pacific Fleet reported. “Ships of the Russian Navy and the Chinese People’s Liberation Army Navy have sailed to the Sea of Japan from Vladivostok to conduct the practical part of the Joint Sea 2025 joint naval exercises,” the statement said. Photo: Yury Smityuk/TASS