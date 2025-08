TASS * NARENDRA MODI, «L’INDIA DIVENTERÀ LA TERZA ECONOMIA MONDIALE, SOSTERREMO LA PRODUZIONE LOCALE»

16.02 - sabato 2 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’India è sulla buona strada per diventare la terza economia mondiale nonostante l’instabilità globale, ha dichiarato il primo ministro Narendra Modi, rispondendo alle recenti critiche del leader degli Stati Uniti. Ha affermato: “Compreremo solo ciò che producono gli indiani. Dobbiamo sostenere i produttori locali”, sottolineando l’importanza per l’India di essere vigile sui propri interessi e invitando i cittadini a supportare la produzione nazionale attraverso l’iniziativa “Made in India”.

India is on track to become the world’s third-largest economy despite global instability, Prime Minister Narendra Modi stated, countering recent criticism from the leader of the United States. “We will buy only what Indians produce. We must support local producers,” Modi asserted, emphasizing the importance of India being vigilant about its interests and urging citizens to support domestic production via the “Made in India” initiative.