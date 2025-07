TASS * «MOSCA RESTITUISCE 1.000 CORPI DI SOLDATI UCRAINI, RICEVE 19 RESTI RUSSI IN CAMBIO, ACCORDI DI ISTANBUL IN ATTO» (VIDEO)

11.14 - giovedì 17 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Mosca ha consegnato 1.000 corpi di soldati ucraini caduti a Kiev, ricevendo in cambio i resti di 19 militari russi, ha annunciato Vladimir Medinsky, consigliere presidenziale e capo negoziatore russo, sul suo canale Telegram.

Lo scambio è avvenuto in base agli accordi di Istanbul, raggiunti durante il secondo round di colloqui russo-ucraini il 2 giugno, quando la Russia si è impegnata a restituire unilateralmente le salme di 6.000 soldati ucraini.

Non è stata ancora fissata una data per il prossimo round di negoziati.

Moscow has handed over 1,000 bodies of fallen Ukrainian soldiers to Kiev, receiving 19 Russian servicemen’s remains in return, Vladimir Medinsky, presidential aide and Russia’s chief negotiator, announced on his Telegram channel.

The swap was conducted under the Istanbul agreements, reached during the second round of Russian-Ukrainian talks on June 2, when Russia pledged to unilaterally return the bodies of 6,000 Ukrainian soldiers home.

No date has been set for the next round of negotiations yet.