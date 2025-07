12.41 - sabato 12 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ecco i punti salienti del briefing stampa del ministero della Difesa russo del 12 luglio. Le unità dell’esercito ucraino hanno perso oltre 1.280 militari nella zona dell’operazione militare speciale. Le truppe russe hanno effettuato un attacco notturno di gruppo utilizzando armi di alta precisione e droni su strutture militari a Kharkov, Leopoli e Lutsk. Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 189 droni ucraini. Le truppe russe hanno colpito centri di reclutamento locali ucraini, insieme a siti di schieramento temporaneo per unità ucraine e mercenari stranieri in 133 distretti.

///

Highlights from the Russian Defense Ministry Press Briefing, July 12: Units of the Ukrainian army have lost over 1,280 servicemen in the special military operation zone Russian troops carried out a nighttime group strike using high-precision weapons and drones on military facilities in Kharkov, Lvov and Lutsk Russian air defense forces have shot down 189 Ukrainian drones Russian troops have struck Ukrainian local recruitment centers, along with sites of temporary deployment for Ukrainian units and foreign mercenaries across 133 districts