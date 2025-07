TASS * «MINACCIA DI TSUNAMI DOPO IL TERREMOTO NELLA PENISOLA DI KAMCHATKA, ALLERTA INTERNAZIONALE ESTESA A VARI PAESI COSTIERI»

09.13 - mercoledì 30 luglio 2025

Il traffico è sospeso su 41 linee ferroviarie e tre tratti di linee per treni espressi in Giappone. Un aeroporto nella città di Sendai è stato chiuso. Le autorità cinesi hanno annunciato una minaccia di tsunami che potrebbe interessare la costa vicino a Shanghai, la parte meridionale del distretto municipale di Zhoushan nella provincia di Zhejiang, oltre a Taiwan

. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha ordinato a tutte le navi ancorate alle Hawaii di lasciare i porti a causa della minaccia di tsunami. Un allarme tsunami permane su tutta la costa del Perù. Il Messico ha dichiarato un avviso di tsunami per la costa ovest; secondo il Centro Nazionale di Allerta Tsunami, le onde potrebbero raggiungere un’altezza fino a un metro. L’Istituto Oceanografico della Marina ecuadoriana ha avvertito di una minaccia tsunami sulle Isole Galapagos. Un allarme tsunami è stato inoltre dichiarato sulla costa del Cile.

🚨 What is known about the tsunami threat following the earthquake in Russia’s Far Eastern Kamchatka peninsula:

▪️Traffic is suspended on 41 railway lines and three sections of express train lines in Japan. An airport in the city of Sendai has been closed

▪️Chinese authorities announced a tsunami threat which may affect the coast near Shanghai, the southern part of the Zhoushan municipal district in Zhejiang Province, as well as Taiwan

▪️The US Coast Guard instructed all vessels docked in Hawaii to leave ports due to a tsunami threat

▪️A tsunami warning remains in effect across the entire coast of Peru

▪️Mexico declared a tsunami advisory for the west coast. According to the National Tsunami Warning Center, waves may be up to 1 meter high

▪️Ecuadorian Navy Oceanographic Institute has warned about a tsunami threat on the Galapagos Islands

▪️A tsunami warning has also been declared on the coast of Chile