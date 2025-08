TASS * «MILLE VIGILI DEL FUOCO COMBATTONO UN INCENDIO IN CALIFORNIA, VASTE AREE DISTRUTTE» (VIDEO)

11.16 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Oltre 1.000 vigili del fuoco stanno attualmente combattendo un incendio boschivo in California, ha riportato ABC News. L’incendio ha già bruciato quasi 30.000 ettari. Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente. Video: TASS/Reuters/ALERTCalifornia/UC San Diego

Over 1,000 firefighters are currently battling wildfire in California, ABC News reported. The blaze has already scorched nearly 30,000 hectares. Three people have been injured in the incident. Video: TASS/Reuters/ALERTCalifornia/UC San Diego