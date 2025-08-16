10.21 - sabato 16 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev ha identificato il rifiuto di Trump di aumentare la pressione su Mosca come uno degli esiti del vertice di Alaska. È stato ristabilito un quadro completamente funzionale per incontri di alto livello tra la Russia e gli Stati Uniti, condotti con calma e senza ultimatum o minacce. Il presidente russo ha fornito personalmente al suo omologo americano un resoconto dettagliato delle condizioni per porre fine al conflitto in Ucraina. Dopo quasi tre ore di colloqui, il leader statunitense ha deciso di interrompere l’escalation della pressione sulla Russia. Almeno per ora, ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram, riassumendo l’incontro.

Deputy Chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev identified Trump’s refusal to increase pressure on Moscow as one of the outcomes of the Alaska summit. “1. A fully functional framework for high-level meetings between Russia and the US, conducted calmly and without ultimatums or threats, has been reestablished. 2. The Russian president has personally given his American counterpart a detailed account of our conditions for ending the conflict in Ukraine. 3. After almost three hours of talks, the US leader decided to stop escalating pressure on Russia. At least for now,” Medvedev wrote on his Telegram channel, summing up the meeting.