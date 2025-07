TASS * «MEDVEDEV DEFINISCE L’ULTIMATUM DI TRUMP A MOSCA COME SPETTACOLO TEATRALE, LA RUSSIA IGNORA LE MINACCE DEGLI STATI UNITI»

09.49 - martedì 15 luglio 2025

Le dichiarazioni di lunedì del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono “un ultimatum teatrale” rivolto a Mosca, che però non gli presta attenzione, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev.

“Trump ha emesso un ultimatum teatrale al Cremlino. Il mondo ha tremato, aspettandosi le conseguenze. L’Europa bellicosa è rimasta delusa. La Russia non se ne è curata,” ha scritto Medvedev in inglese sulla piattaforma social X.

Questa è la prima reazione ufficiale di Mosca alle dichiarazioni fatte da Trump ieri.

Monday’s statements by US President Donald Trump are “a theatrical ultimatum” to Moscow that it does not care about, Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev said.

“Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin. The world shuddered, expecting the consequences. Belligerent Europe was disappointed. Russia didn’t care,” Medvedev wrote in English on the X social media platform.

This is Moscow’s first official reaction to the statements Trump made yesterday.