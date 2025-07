TASS * «MEDVEDEV CRITICA GLI ULTIMATUM DI TRUMP ALLA RUSSIA, POTREBBERO DANNEGGIARE GLI STATI UNITI»

20.58 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato ultimatum alla Russia che sono sbagliati e potrebbero danneggiarlo internamente più di quanto pensi, ha detto Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, su X.

Trump sta giocando al gioco dell’ultimatum con la Russia: 50 giorni o 10…

Dovrebbe ricordare due cose: primo, la Russia non è Israele o nemmeno l’Iran.

Secondo, ogni nuovo ultimatum è una minaccia e un passo verso la guerra, ha affermato.

Non tra la Russia e l’Ucraina, ma con il suo stesso paese.

Non percorrere la strada di Sleepy Joe!

US President Donald Trump’s ultimatums to Russia are misguided, and could hurt him domestically more than he thinks, Dmitry Medvedev, deputy chairman of the Russian Security Council, said on X.

“Trump’s playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things: 1. Russia isn’t Israel or even Iran. 2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war,” he said.

“Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don’t go down the Sleepy Joe road!”