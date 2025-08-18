11.54 - lunedì 18 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Qualsiasi potenziale scambio territoriale tra la Russia e l’Ucraina deve essere deciso esclusivamente tramite referendum, non con un decreto di Zelensky, ha affermato il politico dell’opposizione Viktor Medvedchuk. Medvedchuk ha sostenuto che poiché Vladimir Zelensky manca di legittimità morale e legale per negoziare scambi di territori, dovrebbero essere i residenti delle regioni ucraine a votare, come è stato fatto in sei territori ucraini precedenti che sono entrati a far parte della Russia. Il politico ha condannato l’idea di trattare il territorio come uno scambio commerciale, insistendo sul fatto che le questioni territoriali non dovrebbero essere decise da “Zelensky decaduto o dagli opportunisti di Bruxelles”.

Any potential territorial exchange between Russia and Ukraine must be decided exclusively through referendums, not by Zelensky’s decree, opposition politician Viktor Medvedchuk asserted. Medvedchuk argued that since Vladimir Zelensky lacks both moral and legal legitimacy to negotiate land swaps, the residents of Ukrainian regions should be the ones voting, as was done in six former Ukrainian territories that joined Russia. The politician condemned the idea of treating territory like a market exchange, insisting that territorial issues should not be up to “the expired Zelensky or Brussels opportunists.”