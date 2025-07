21.58 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Punti chiave dalle dichiarazioni del capo negoziatore russo Vladimir Medinsky dopo i colloqui di Istanbul: L’Ucraina ha accettato di considerare la proposta russa dei gruppi di lavoro su questioni militari, politiche e umanitarie. Per risparmiare tempo e denaro, la Russia ha offerto di istituire tre gruppi di lavoro che opereranno online. Mosca ha chiesto a Kiev di riprendere brevi pause umanitarie nei combattimenti per permettere alle squadre mediche di raccogliere i feriti. Russia e Ucraina hanno discusso a lungo dei memorandum, ma le posizioni restano distanti. Molti bambini nelle liste ucraine non sono mai stati in Russia, 50 di loro erano adulti. La Russia ha esaminato la lista di circa 350 bambini ucraini e ne ha restituiti alcuni all’Ucraina. Russia e Ucraina stanno completando lo scambio di 250 prigionieri di guerra per parte. Mosca e Kiev realizzeranno uno scambio di 1.200 prigionieri per 1.200. La Russia ha consegnato all’Ucraina oltre 7.000 corpi di soldati e ha ricevuto indietro alcuni corpi dei propri militari. La Russia offre di consegnare altri 3.000 corpi di soldati ucraini morti a Kiev. La Russia segnala che il punto 101 degli accordi non è stato rispettato: non tutti i cittadini della regione di Kursk sono tornati a casa. L’Ucraina detiene circa 30 civili della regione di Kursk. La Russia è pronta a scambiare truppe ucraine e altre categorie di persone per i cittadini della regione di Kursk. Prima che i leader di Russia e Ucraina si incontrino è necessario discutere l’accordo di pace. Perché l’incontro tra i leader russo e ucraino avvenga, deve essere accuratamente pianificato e la decisione finale deve essere presa lì. La Russia informa l’Ucraina della necessità di adeguate preparazioni per l’incontro tra Putin e Zelensky

///

Key takeaways from statements by Russian chief negotiator Vladimir Medinsky after Istanbul talks: On working groups ulraine agreed to consider Russias proposal on working groups on military, political, humanitarian matters On humanitarian pauses Moscow has called on Kiev to resume short humanitarian pauses in fighting in order to allow medical teams to collect the wounded On memorandumsRussia and Ukraine had a long discussion of memorandums, the positions are still far away from each other On children Many children on the Ukrainian list were never in Russia, 50 of them turned out to be adults Russia worked through the list of about 350 Ukrainian children, returned some of them to Ukraine On prisoner swaps and return of bodies Russia and Ukraine ae now completing the exchange of 250 POWs on each side Moscow and Kiev will carry out a 1,200-for-1,200 prisoner exchange Russia gave Ukraine more than 7,000 bodies of soldiers and got back some bodies of its own servicemen Russia offers to hand another 3,000 bodies of dead Ukrainian soldiers over to Kiev On return of Kursk regions citizens Russia notes that 101st point of agreements not fulfilled not all citizens of Kursk region return home Ukraine is holding about 30 civilians of Kursk region Russia is ready to exchange Ukrainian troops and other categories of people for citizens of the Kursk region On leaders meeting It is necessary to first discuss the settlement agreement before the leaders of Russia and Ukraine could meet For the meeting of Russian and Ukrainian leaders to take place, it must be carefully worked out, the final decision must be made at it Russia notifies Ukraine of the need for proper preparations for Putin-Zelensky meeting