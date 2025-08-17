TASS * «MEDIAZIONE PER LA TREGUA A GAZA, PROPOSTA AD HAMAS PER RIPRENDERE I COLLOQUI, RISPOSTA RICHIESTA ENTRO POCHE ORE»

23.18 - domenica 17 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I mediatori nei colloqui indiretti per la tregua a Gaza hanno consegnato a Hamas un’altra proposta per la ripresa delle consultazioni, ha riferito il canale televisivo Al Hadath.

Secondo le fonti del canale, la proposta è stata consegnata a Hamas da mediatori egiziani e qatarioti alla presenza di leader di alcune fazioni palestinesi che hanno richiesto ad Hamas di rispondere entro poche ore.

Mediators in the indirect Gaza ceasefire talks have handed over to Hamas another proposal on resuming consultations, the Al Hadath television channel reported.

According to the TV channel’s sources, the proposal was handed over to Hamas by Egyptian and Qatari mediators in the presence of leaders of a number of Palestinian factions that demanded Hamas respond to the proposal “within hours.”