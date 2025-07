TASS * MATVIYENKO: «PUTIN E ZELENSKY NON HANNO ANCORA MOTIVO PER INCONTRARSI, MA UN INCONTRO POTREBBE ESSERE NECESSARIO PER NEGOZIAZIONI DI PACE»

13.11 - giovedì 24 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Non ci sono attualmente motivi specifici per un incontro diretto tra il presidente russo Vladimir Putin e Vladimir Zelensky. Tuttavia, potrebbe rendersi necessario in futuro per finalizzare il processo negoziale, ha dichiarato la presidente del Consiglio della Federazione Valentina Matviyenko durante una conferenza stampa. “Al momento non esiste alcun’agenda per un incontro tra Putin e Zelensky. Letteralmente non esiste oggi. Tuttavia, un tale incontro — con Zelensky o forse con un altro leader, data la situazione nelle strade dell’Ucraina — potrebbe essere necessario per finalizzare le negoziazioni e approvare un accordo di pace”, ha affermato Matviyenko.

There are currently no specific grounds for Russian President Vladimir Putin and Vladimir Zelensky to talk in person, but they might need to do it later to finalize the negotiation process, Federation Council Speaker Valentina Matviyenko said at a press conference. “There simply is no agenda for a meeting between Putin and Zelensky at this time. It literally does not exist today. However, such a meeting — with Zelensky or possibly with another leader, given the situation on the streets of Ukraine — may be needed to finalize negotiations and approve a peace agreement,” Matviyenko said.