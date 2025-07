TASS * «MARINE LE PEN ANNUNCIA LA CANDIDATURA ALLE ELEZIONI ANTICIPATE, PROCEDERÀ CON RICORSI LEGALI SE ESCLUSA»

06.51 - giovedì 17 luglio 2025

Marine Le Pen, leader della fazione parlamentare del Rassemblement National in Francia, ha annunciato l’intenzione di candidarsi a un seggio in parlamento nel caso si tengano elezioni anticipate. Ha dichiarato in un’intervista al Le Parisien che si candiderà e difenderà la sua candidatura davanti alle istanze competenti, come il tribunale amministrativo e poi il Consiglio di Stato. Secondo Le Pen, questo iter le darà la possibilità di presentare un ricorso al Consiglio Costituzionale, che sarà obbligato a verificare la decisione che le vieta di partecipare alle elezioni in conformità con la costituzione. “Ho detto che userò tutti i mezzi di ricorso possibili. Lo farò”, ha sottolineato.

Marine Le Pen, the leader of France’s National Rally parliamentary faction, has announced plans to run for a seat in parliament if the snap elections are held. “I will run in the elections and will defend my candidature in relevant instances – the administrative court, and then the Council of State,” she said in an interview with Le Parisien. According to Le Pen, the process in these instances will give her a possibility to file a complaint with the Constitutional Council, which will be obliged to check the decision banning her from taking part in elections for the compliance with the constitution. “I have said that I will use all possible means of appeal. I will do this,” she stressed.