TASS * «MARCO RUBIO INFLUENZA TRUMP VERSO UNA POLITICA ESTERA PIÙ AGGRESSIVA, CAMBIAMENTI IN USA CON FOCUS SU CINA, RUSSIA E VENEZUELA»

05.41 - giovedì 24 luglio 2025

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha influenzato il Presidente Donald Trump ad adottare una postura più aggressiva verso paesi come la Cina, l’Iran, la Russia e il Venezuela, scrive il Financial Times. Sulla Cina, la Russia, l’Ucraina e l’Iran si osserva una politica estera americana rinvigorita e una riaffermazione del ruolo globale degli Stati Uniti, ha dichiarato un amico e ex collaboratore di Rubio. Gran parte di ciò è dovuto ai consigli di alto livello che il segretario sta dando quotidianamente al presidente e al resto dell’amministrazione. Il Financial Times sottolinea che dopo essere entrato nell’amministrazione Trump, Rubio ha iniziato a promuovere una politica differente dalla sua precedente visione basata sull’importanza del soft power degli Stati Uniti. A questo proposito, il giornale evidenzia il ridimensionamento dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) e il rafforzamento del discorso sui migranti.

US Secretary of State Marco Rubio has influenced President Donald Trump “to adopt a more hawkish posture towards countries such as China, Iran, Russia and Venezuela,” the Financial Times writes. “On China, Russia and Ukraine, and Iran, you see a reinvigorated American foreign policy and a reassertion of America’s role in the world,” the paper quoted Rubio’s friend and former aide as saying. “And much of that is down to the high-level counsel the secretary is giving the president and the rest of the administration on a day-to-day basis.” The Financial Times notes that after joining the Trump administration, Rubio started to promote a policy different from his prior belief in the importance of Washington’s soft power. In this regard, the paper points to the evisceration of the United States Agency for International Development (USAID) and the tightening of rhetoric on migrants.