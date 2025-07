TASS * «MANIFESTAZIONE A LONDRA IN SOSTEGNO A PALESTINE ACTION, GRUPPO NELLA LISTA TERRORISTA» (VIDEO)

18.07 - sabato 19 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Una manifestazione in supporto al movimento pro-Palestina Palestine Action, inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche, si è svolta a Londra.

Foto e video: Ilya Dmitryachev/TASS

A rally in support of the pro-Palestine movement Palestine Action, which is on the list of terrorist organizations, has taken place in London.

Photo, video: Ilya Dmitryachev/TASS