TASS * «MACRON SOTTOLINEA IL RUOLO EUROPEO NELLA CRISI UCRAINA, PARIGI, BERLINO E LONDRA RAFFORZANO IL SOSTEGNO A KIEV»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’Europa dovrebbe partecipare attivamente alla risoluzione del conflitto ucraino, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron dopo una conversazione telefonica con il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e Volodymyr Zelensky.
“Il futuro dell’Ucraina non può essere deciso senza gli ucraini stessi”, ha scritto il leader francese su X.
“Anche gli europei faranno sicuramente parte della soluzione, poiché riguarda la loro stessa sicurezza.”
Macron ha aggiunto che Parigi, Berlino e Londra “sono determinate a continuare a sostenere l’Ucraina”, basandosi sul lavoro svolto nell’ambito della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi.
Europe should actively participate in resolving the Ukrainian conflict, said French President Emmanuel Macron after a telephone conversation with British Prime Minister Keir Starmer, German Chancellor Friedrich Merz and Vladimir Zelensky.
“The future of Ukraine cannot be decided without the Ukrainians themselves,” the French leader wrote on X. “The Europeans will also certainly be part of the solution, as it concerns their own security.”
Macron also added that Paris, Berlin and London “are determined to continue supporting Ukraine,” building on the work done within the framework of the so-called Coalition of the Willing.