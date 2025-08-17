TASS * «MACRON NON ESCLUDE CHE L’UCRAINA DEBBA RICONOSCERE LA PERDITA DI ALCUNI TERRITORI, NELL’AMBITO DI UN POTENZIALE ACCORDO DI PACE»

23.17 - domenica 17 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che non esclude che l’Ucraina debba riconoscere la perdita di alcuni territori nell’ambito di un potenziale accordo di pace. “Come parte di una tregua, di un cessate il fuoco o di un accordo di pace, il paese potrebbe riconoscere la perdita di territori,” ha affermato in un discorso video trasmesso sulla pagina X del Palazzo dell’Eliseo. “Non riconoscerà che essi siano sotto la sovranità di altri, ma riconoscerà però la loro perdita a seguito di azioni militari. Non è in contrasto con il diritto internazionale, ma sarà una concessione molto seria.” “Dopo tre anni e mezzo di conflitto e tante vittime, nessun paese accetterà perdite territoriali effettive se non avrà garanzie che il resto del suo territorio sarà protetto,” ha sottolineato.

///

French President Emmanuel Macron has said that he doesn’t rule out that Ukraine will have to recognize the loss of some of its territories under a potential peace deal. “As part of a truce, a ceasefire or a peace deal, the country may recognize the loss of territories,” he said in a video address aired on the Elysee Palace’s X page. “It will not recognize that they are under anyone else’s sovereignty, but will recognize their loss though military action. It doesn’t run counter to international law, but will be a very serious concession.” “After three and a half years of conflict and so many victims, no country will accept even actual territorial losses if it has no guarantees that the rest of its territory will be protected,” he stressed.