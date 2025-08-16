TASS * «MACRON ANNUNCIA UN INCONTRO DELLA COALIZIONE VOLONTARI, COLLABORAZIONE CON GLI USA PER GARANTIRE LA SICUREZZA»

13.34 - sabato 16 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Emmanuel Macron ha annunciato che un incontro della coalizione dei volontari sarà convocato presto. Ogni pace duratura deve essere accompagnata da garanzie di sicurezza incrollabili. Accolgo con favore, a questo proposito, la disponibilità degli Stati Uniti a contribuire. Lavoreremo su questo con loro e con tutti i nostri partner nella coalizione dei volontari, con cui ci incontreremo di nuovo presto, per fare progressi concreti, ha dichiarato il leader francese sulla sua pagina X.

Emmanuel Macron announced that a coalition of the willing meeting will be convened soon. “Any lasting peace must be accompanied by unwavering security guarantees. I welcome, in this regard, the readiness of the United States to contribute. We will work on this with them and with all our partners in the coalition of the willing, with whom we will meet again soon, to make concrete progress,” the French leader said on his X page.