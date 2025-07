TASS * «L’UNIONE EUROPEA NON RIESCE A TROVARE UN COMPROMESSO SULLE SANZIONI ANTI-RUSSE, LA SLOVACCHIA BLOCCA LA NUOVA MISURA»

17.59 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Unione Europea non è riuscita ancora una volta a raggiungere un accordo sul diciottesimo pacchetto di sanzioni anti-russe, bloccato dalla Slovacchia, ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Europea Kaja Kallas. Il Primo Ministro della Slovacchia, Robert Fico, aveva precedentemente affermato che la Slovacchia avrebbe richiesto un rinvio della votazione sul nuovo pacchetto di sanzioni dell’UE.

///

The European Union has once again failed to reach a tradeoff on the 18th package of anti-Russian sanctions blocked by Slovakia, Vice President of the European Commission Kaja Kallas said. Prime Minister of Slovakia Robert Fico said earlier that Slovakia would demand a postponement for voting on the new EU sanctions package.