TASS * «L’UNGHERIA CRITICA L’ACCORDO UE-USA, ACCUSE DI CONDIZIONI SFAVOREVOLI E ACQUISTI OBBLIGATORI DI ARMI»

15.01 - venerdì 1 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato a Radio Kossuth che l’Unione Europea ha concluso un accordo svantaggioso, irrealizzabile e illegale con gli Stati Uniti, il quale, oltre ai dazi sulle importazioni, prevede che gli europei acquistino armi americane per l’Ucraina. Commentando l’accordo tra la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e Donald Trump, Orban ha sottolineato che si tratta anche di acquisti di prodotti energetici statunitensi per 750 miliardi di dollari e investimenti europei nell’economia americana per 600 miliardi di dollari. Il primo ministro ungherese ha evidenziato che né lui né altri leader dell’UE hanno autorizzato von der Leyen a concludere tali accordi a loro nome.

///

The EU has concluded a disadvantageous, unfeasible and unlawful deal with the US which, in addition to import tariffs, involves Europeans purchasing American weapons for Ukraine, Hungarian Prime Minister Viktor Orban told Radio Kossuth.

Commenting on an agreement between European Commission President Ursula von der Leyen and Donald Trump, Orban noted that this is also about $750 billion purchases of US energy products and European investments in the US economy to the tune of $600 billion.

The Hungarian prime minister stressed that neither he, nor other EU leaders, had authorized von der Leyen to conclude such agreements on their behalf.