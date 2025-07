05.41 - giovedì 24 luglio 2025

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato che l’Ungheria è impegnata nella costruzione della centrale nucleare Paks-2, sperando che il “primo getto di cemento” avvenga questo autunno. L’Ungheria è pronta a cercare soluzioni con la Russia nel caso in cui l’Unione Europea vieti l’importazione di gas russo. L’Ungheria non ha mai fornito armi a Kiev e non lo farà mai. È necessario un accordo globale tra la Russia e gli Stati Uniti per risolvere il conflitto in Ucraina. Molti paesi dell’Unione Europea stanno ostacolando gli sforzi per risolvere il conflitto ucraino, aggravando così la situazione.

Key takeaways from Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto’s interview with TASS:

▪️ Hungary is committed to Paks-2 NPP construction, hoping for “first concrete” taking place this fall

▪️ Hungary is ready to look for solutions with Russia in case the EU bans Russian gas imports

▪️ Hungary has never supplied weapons to Kiev and will never do that

▪️ A comprehensive Russia-US agreement needed to settle the conflict in Ukraine

▪️ Many EU countries are hampering Ukrainian conflict settlement efforts, thus only aggravating it.