TASS * «L’UCRAINA INVITA LA RUSSIA A UNA NUOVA TORNATA NEGOZIALE, ZELENSKY CHIEDE DI ACCELERARE I COLLOQUI»

19.53 - sabato 19 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La delegazione ucraina ha invitato la Russia a svolgere la prossima tornata di negoziati la settimana prossima, ha affermato Vladimir Zelensky. Ha sottolineato in un discorso video su Telegram che è necessario accelerare i colloqui. Zelensky ha aggiunto che la proposta è stata fatta da Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell’Ucraina e capo della delegazione di Kiev ai colloqui di Istanbul.

///

The Ukrainian delegation has invited Russia to hold the next round of negotiations next week, Vladimir Zelensky said.

“Talks need to be sped up,” he pointed out in a video address on Telegram. Zelensky added that the proposal had been made by Rustem Umerov, secretary of Ukraine’s National Security and Defense Council and head of Kiev’s delegation to the Istanbul talks.