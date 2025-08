TASS * «LO YEMEN LANCIA UN MISSILE IPERSONICO SU ISRAELE, L’AEROPORTO BEN GURION SOSPENDE LE OPERAZIONI»

10.28 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il movimento ribelle Houthi dello Yemen, Ansar Allah, ha lanciato un attacco contro l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv utilizzando un missile balistico ipersonico Palestine-2, ha dichiarato il portavoce del gruppo Yahya Saria. Secondo il portavoce, l’operazione degli Houthi ha “raggiunto con successo tutti i suoi obiettivi.” Ha osservato che il principale aeroporto di Israele ha sospeso le operazioni a seguito dell’attacco. In precedenza, il servizio stampa delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) aveva riferito che i jet del paese avevano intercettato un missile lanciato dal territorio dello Yemen. In diverse parti di Israele è stato suonato un allarme per raid aerei. Non ci sono informazioni su danni o vittime.

///

Yemen’s Houthi rebel movement Ansar Allah has launched a strike on Israel’s Ben Gurion Airport in Tel Aviv using a Palestine-2 hypersonic ballistic missile, the group’s spokesman Yahya Saria said. According to the spokesman, the Houthis’ operation allegedly “successfully achieved all its goals.” He noted that Israel’s main airport suspended operations as a result of the attack. Earlier, the Israel Defense Forces (IDF) press service reported that the country’s jets had intercepted a missile launched from the territory of Yemen. An air raid alert sounded in several parts of Israel. There is no information about damage or casualties.