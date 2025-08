TASS * «LO SPECIALE INVIATO PRESIDENZIALE USA POTREBBE RECARSI IN RUSSIA, IL PRESIDENTE TRUMP ANNUNCIA LA POSSIBILE VISITA QUESTA SETTIMANA»

06.34 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Lo Speciale Inviato Presidenziale USA Steve Witkoff potrebbe recarsi in Russia mercoledì o giovedì, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti. Ha aggiunto che “Potrebbe andare – penso la prossima settimana, mercoledì o giovedì – potrebbe andare in Russia. Vorrebbero vederlo. Hanno chiesto che lui si incontri. Quindi vedremo cosa succede.”

US Special Presidential Envoy Steve Witkoff may travel to Russia on Wednesday or Thursday, US President Donald Trump told reporters. “He may be going – I think next week, Wednesday or Thursday – may be going to Russia. They would like to see him. They’ve asked that he meet. So we’ll see what happens,” the US president added.