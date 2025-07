TASS * «L’IRAN RICHIEDE FIDUCIA NEL DIALOGO PER RIPRENDERE I COLLOQUI NUCLEARI, CONDANNA GLI ATTACCHI DI USA ED ISRAELE»

11.23 - venerdì 11 luglio 2025

L’ambasciatore iraniano in Russia, Kazem Jalali, ha dichiarato che ricostruire la fiducia nel processo di dialogo è un prerequisito fondamentale per Teheran al fine di rilanciare i colloqui nucleari con Washington, dopo gli attacchi americani e israeliani sulle strutture iraniane.

Il diplomatico di alto livello ha sottolineato che nessun colloquio è possibile durante gli attacchi israeliani e ha accusato gli Stati Uniti di alimentare la guerra bombardando i siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan, evidenziando che l’Iran “non si è mai allontanato dal tavolo delle trattative”.

Iran’s Ambassador to Russia Kazem Jalali stated that rebuilding “trust in the dialogue process” is Tehran’s one key prerequisite for reviving nuclear talks with Washington, following US-Israeli strikes on Iranian facilities.

The senior diplomat stressed that no talks could be possible while under Israeli attack and blamed the US for fueling war by bombing the Fordow, Natanz and Isfahan nuclear sites and emphasized that Iran has “never walked away from the negotiating table.”