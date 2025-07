TASS * «L’IRAN PARTECIPERÀ AI NUOVI NEGOZIATI SOLO SE GLI STATI UNITI OFFRIRANNO UN ACCORDO EQUO»

11.24 - venerdì 18 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Iran prenderà parte a un nuovo round di negoziati con gli Stati Uniti solo se Washington esprimerà la sua disponibilità a concludere un accordo equo sul programma nucleare di Teheran che consideri gli interessi di entrambe le parti, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Un nuovo round di negoziati sarà possibile solo quando l’altra parte sarà pronta per un accordo equo, equilibrato e reciprocamente vantaggioso sul programma nucleare iraniano, ha affermato Araghchi sul suo account nel social network X.

///

Iran will take part in a new round of negotiations with the United States only if Washington expresses its readiness to conclude a fair deal on Tehran’s nuclear program that considers the interests of both sides, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said. “A new round of negotiations will be possible only when the other side is ready for a fair, balanced and mutually beneficial agreement on Iran’s nuclear program,” Araghchi stated on his X social network account.