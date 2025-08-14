TASS * «L’IRAN CHIEDE ALL’AIEA CHIAREZZA SULLE ISPEZIONI ALLE SUE STRUTTURE NUCLEARI, GIÀ ATTACCATE DAGLI STATI UNITI»

23.57 - giovedì 14 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Per ottenere il permesso di ispezionare le strutture nucleari attaccate dagli Stati Uniti, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) deve spiegare a Teheran esattamente come saranno condotte queste ispezioni, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. “Dopo la guerra, i rapporti tra l’Iran e l’AIEA sono cambiati e le nostre strutture nucleari sono state attaccate e danneggiate. L’agenzia deve spiegare come verrà effettuata l’ispezione delle strutture colpite”, ha riportato l’agenzia di stampa iraniana Tasnim citando il diplomatico di alto rango. “La nostra posizione nei confronti dell’AIEA è che, prima di concedere il permesso di ispezionare le strutture nucleari, deve essere stabilito un nuovo quadro di cooperazione con l’agenzia”, ha sottolineato Araghchi.

In order to obtain permission to inspect nuclear facilities attacked by the US, the International Atomic Energy Agency (IAEA) must explain to Tehran exactly how these inspections will be carried out, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said.

“After the war, relations between Iran and the IAEA have changed, and our nuclear facilities have been attacked and damaged. The agency must explain how the inspection of the hit facilities will be carried out,” Iran’s Tasnim news agency quoted the top diplomat as saying.

“Our position regarding the IAEA is that, before granting permission to inspect nuclear facilities, a new framework for cooperation with the agency must be established,” Araghchi noted.