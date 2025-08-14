03.08 - giovedì 14 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’ex primo ministro ucraino Nikolay Azarov ha dichiarato all’agenzia TASS che Vladimir Zelensky non potrà rimanere al potere dopo la risoluzione del conflitto in Ucraina. Ha affermato che Zelensky dovrà rispondere per i crimini commessi durante la sua illegittima occupazione della carica presidenziale. Quando gli è stato chiesto se Zelensky ha qualche possibilità di restare al potere una volta terminato il conflitto, Azarov ha risposto decisamente di no.

///

Vladimir Zelensky will not be able to stay in power after the Ukrainian conflict is settled, Ukraine’s former Prime Minister (2010-2014) Nikolay Azarov told TASS. No, naturally, not. Zelensky will have to answer for the crimes he has committed illegitimately occupying the presidential office,” he said when asked if Zelensky has any chance to stay in power after the conflict is settled.