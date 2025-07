19.39 - lunedì 14 luglio 2025

Europe is flooding Moldova with weapons to use in a war against Russia, leader of the opposition Victory bloc Ilan Sor said, commenting on President Maia Sandu and her ruling Party of Action and Solidarity’s policy toward closer ties with NATO and ramping up defense spending in violation of constitutional neutrality.

“No doubt, Sandu promised her Western patrons that in case of her party’s victory at the parliamentary elections she will annul the country’s neutral status. ‘Ukraine’s resistance is a pause for us,’ she tells the diaspora. The usurper, she doesn’t bother to hide that she is ready to throw Moldovans into the burner of the West’s war against Russia. Europe is sending us its gifts of death disguised as ‘defense assistance.’ But it is evident that the Europeans will demand reimbursement of these ‘investments.’ If not in money, then in flesh,” he wrote on his Telegram channel.