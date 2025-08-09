TASS * «L’ESERCITO RUSSO DISTRUGGE UN PUNTO DI SCHIERAMENTO UCRAINO NELLA REPUBBLICA POPOLARE DI DONETSK, COLPITO CON BOMBA AEREA FAB-3000» (VIDEO)

17.44 - sabato 9 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’esercito russo ha distrutto un punto di schieramento di una brigata ucraina nell’area di Krasnoarmeisk, nella Repubblica Popolare di Donetsk, utilizzando una bomba aerea FAB-3000, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.
Video: Ministero della Difesa russo/TASS
The Russian army has destroyed a deployment point of a Ukrainian brigade in the area of Krasnoarmeisk of the Donetsk People’s Republic with a FAB-3000 aerial bomb, the Russian Defense Ministry said.
Video: Russian Defense Ministry/TASS
