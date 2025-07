TASS * «L’ESERCITO RUSSO COLPISCE UN CENTRO DI ADDESTRAMENTO IN UCRAINA, PROVOCANDO CIRCA 200 VITTIME» (VIDEO)

09.56 - mercoledì 30 luglio 2025

L’esercito russo ha colpito un centro di addestramento per le forze di riserva strategiche dell’esercito ucraino nella regione di Chernigov, ha riportato il Ministero della Difesa. La Russia ha inflitto all’incirca 200 perdite all’Ucraina conducendo l’attacco, ha dichiarato il ministero.

The Russian army struck a training center for the Ukrainian army’s strategic reserve forces in the Chernigov Region, the Defense Ministry reported. Russia inflicted roughly 200 casualties on Ukraine by conducting the strike, the ministry said. Video: Russian Defense Ministry/TASS